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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Уничтожено около 819 тысяч русских солдат. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще восемь российских танков и 15 артсистем.

По состоянию на утро 19 января ВСУ уничтожили 818 740 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1580   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 818 740 (+1580) человек,
  • танков ‒ 9811 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20412 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 22055 (+15) ед,
  • РСЗО – 1262 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1046 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 22615 (+36),
  • крылатые ракеты ‒ 3051 (+2),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 34401 (+76) ед,
  • специальная техника – 3700 (+1).

Как сообщалось, ВСУ уничтожили российский ЗРК "Стрела-10". Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" российского производства, пытавшийся атаковать украинские позиции, был уничтожен в посадке на востоке Украины.

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