Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Уничтожены еще восемь российских танков и 15 артсистем.

По состоянию на утро 19 января ВСУ уничтожили 818 740 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 818 740 (+1580) человек,

танков ‒ 9811 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20412 (+18) ед,

артиллерийских систем – 22055 (+15) ед,

РСЗО – 1262 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1046 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 22615 (+36),

крылатые ракеты ‒ 3051 (+2),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 34401 (+76) ед,

специальная техника – 3700 (+1).

Как сообщалось, ВСУ уничтожили российский ЗРК "Стрела-10". Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" российского производства, пытавшийся атаковать украинские позиции, был уничтожен в посадке на востоке Украины.

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