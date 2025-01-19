Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Уничтожены еще восемь российских танков и 15 артсистем.
По состоянию на утро 19 января ВСУ уничтожили 818 740 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1580 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 818 740 (+1580) человек,
- танков ‒ 9811 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20412 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 22055 (+15) ед,
- РСЗО – 1262 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1046 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22615 (+36),
- крылатые ракеты ‒ 3051 (+2),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 34401 (+76) ед,
- специальная техника – 3700 (+1).
Как сообщалось, ВСУ уничтожили российский ЗРК "Стрела-10". Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" российского производства, пытавшийся атаковать украинские позиции, был уничтожен в посадке на востоке Украины.