Россияне потеряли немало техники, в том числе 62 артсистемы.

По состоянию на утро 23 января ВСУ уничтожили 825 320 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1340 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 825 320 (+1340) человек,

танков ‒ 9850 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20497 (+12) ед,

артиллерийских систем – 22256 (+62) ед,

РСЗО – 1262 (+0) ед,

средства ПВО – 1050 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 23111 (+72),

крылатые ракеты – 3051 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 34905 (+68) ед,

специальная техника – 3714 (+3).

Напомним, стало известно о больших потерях Северной Кореи на войне в России. По данным западных источников, общие потери северокорейской армии в Курской области составляют около 4000 солдат. Речь идет об убитых и раненых.

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