Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Россияне потеряли немало техники, в том числе 62 артсистемы.
По состоянию на утро 23 января ВСУ уничтожили 825 320 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1340 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 825 320 (+1340) человек,
- танков ‒ 9850 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20497 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 22256 (+62) ед,
- РСЗО – 1262 (+0) ед,
- средства ПВО – 1050 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23111 (+72),
- крылатые ракеты – 3051 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 34905 (+68) ед,
- специальная техника – 3714 (+3).
Напомним, стало известно о больших потерях Северной Кореи на войне в России. По данным западных источников, общие потери северокорейской армии в Курской области составляют около 4000 солдат. Речь идет об убитых и раненых.