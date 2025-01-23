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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Уничтожены более 825 тысяч солдат РФ. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли немало техники, в том числе 62 артсистемы.

По состоянию на утро 23 января ВСУ уничтожили 825 320 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1340   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 825 320 (+1340) человек,
  • танков ‒ 9850 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20497 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 22256 (+62) ед,
  • РСЗО – 1262 (+0) ед,
  • средства ПВО – 1050 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 23111 (+72),
  • крылатые ракеты – 3051 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 34905 (+68) ед,
  • специальная техника – 3714 (+3).

Напомним, стало известно о больших потерях Северной Кореи на войне в России. По данным западных источников, общие потери северокорейской армии в Курской области составляют около 4000 солдат. Речь идет об убитых и раненых.

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