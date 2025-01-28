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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на 28 января 2025 года уничтожено 833 тысячи россиян. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли немало техники.

По состоянию на утро 23 января ВСУ уничтожили 833 000 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1380   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

  • личного состава – около 833 000 (+1380) человек,
  • танков ‒ 9876 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20573 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 22366 (+27) ед,
  • РСЗО – 1263 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1050 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23399 (+72),
  • крылатые ракеты ‒ 3053 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35269 (+86) ед,
  • специальная техника – 3718 (+2).

Напомним, NYT опубликовало материал о количестве потерь Украины и РФ. Издание отмечает, что определять масштабы потерь сложно: информация является государственной тайной обеих стран. Зато подсчеты погибших украинских военных осуществляют группы за рубежом с пристрастными или непрозрачными мотивациями.

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