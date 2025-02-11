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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на 11 февраля 2025 уничтожено почти 852 тысячи захватчиков. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще 13 российских танков и 44 артсистемы.

По состоянию на утро 11 февраля ВСУ уничтожили 851 880 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1390   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 851 880 (+1390) человек,
  • танков/tanks ‒ 10014 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20844 (+31) ед,
  • артиллерийских систем – 22923 (+44) ед,
  • РСЗО – 1275 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 1060 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 24755 (+132),
  • крылатые ракеты ‒ 3056 (+2),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 36807 (+169) ед,
  • специальная техника – 3741 (+1).

Как сообщалось, Le Figaro опубликовало материал о том, что ВСУ начали контратаки, чтобы замедлить наступление РФ. Хотя Россия продолжает наступление на Донбассе, но в последние недели украинские Вооруженные силы начали локализованные контратаки по всей линии фронта.

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