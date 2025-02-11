Уничтожены еще 13 российских танков и 44 артсистемы.

По состоянию на утро 11 февраля ВСУ уничтожили 851 880 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1390 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 851 880 (+1390) человек,

танков/tanks ‒ 10014 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20844 (+31) ед,

артиллерийских систем – 22923 (+44) ед,

РСЗО – 1275 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1060 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 24755 (+132),

крылатые ракеты ‒ 3056 (+2),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 36807 (+169) ед,

специальная техника – 3741 (+1).

Как сообщалось, Le Figaro опубликовало материал о том, что ВСУ начали контратаки, чтобы замедлить наступление РФ. Хотя Россия продолжает наступление на Донбассе, но в последние недели украинские Вооруженные силы начали локализованные контратаки по всей линии фронта.

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