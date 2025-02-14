Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Уничтожено много вражеской техники.
По состоянию на утро 11 февраля ВСУ уничтожили 855 480 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1200 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 855 480 (+1200) человек,
- танков ‒ 10057 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20910 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 23115 (+81) ед,
- РСЗО – 1282 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 1066 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 25224 (+152),
- крылатые ракеты ‒ 3063 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 37252 (+156) ед,
- специальная техника – 3745 (+1).