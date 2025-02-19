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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на 19 февраля 2025 года ликвидировано 862 390 окупантов РФ. / Фото: Associated Press

Уничтожено много вражеской техники.

По состоянию на утро 19 февраля ВСУ уничтожили 862 390 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 862 390 (+1300) человек,
  • танков ‒ 10120 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21098 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 23347 (+72) ед,
  • РСЗО – 1288 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 1072 (+4) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 25861 (+175),
  • крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 37825 (+146) ед,
  • специальная техника — special equipment ‒ 3752 (+1).

Как сообщалось, оккупационные войска возобновили наступление на фронте. Чтобы активизироваться, россияне воспользовались погодными условиями снегом и туманами.

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