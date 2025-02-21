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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на 21 февраля 2025 уничтожено почти 865 тыс. россиян. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 12 танков и 52 артсистемы.

По состоянию на утро 21 февраля ВСУ уничтожили 864 860 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1280   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 864 860 (+1280) человек,
  • танков ‒ 10146 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21130 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 23462 (+52) ед,
  • РСЗО – 1295 (+4) ед,
  • средства ПВО ‒ 1080 (+2) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26156 (+135),
  • крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 38104 (+143) ед,
  • специальная техника – 3753 (+1).

Как сообщалось, Le Figaro опубликовало материал о том, что ВСУ начали контратаки, чтобы замедлить наступление РФ. Хотя Россия продолжает наступление на Донбассе, но в последние недели украинские Вооруженные силы начали локализованные контратаки по всей линии фронта.

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