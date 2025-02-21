Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Россияне потеряли еще 12 танков и 52 артсистемы.
По состоянию на утро 21 февраля ВСУ уничтожили 864 860 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1280 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 864 860 (+1280) человек,
- танков ‒ 10146 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21130 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 23462 (+52) ед,
- РСЗО – 1295 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 1080 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26156 (+135),
- крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 38104 (+143) ед,
- специальная техника – 3753 (+1).
Как сообщалось, Le Figaro опубликовало материал о том, что ВСУ начали контратаки, чтобы замедлить наступление РФ. Хотя Россия продолжает наступление на Донбассе, но в последние недели украинские Вооруженные силы начали локализованные контратаки по всей линии фронта.
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