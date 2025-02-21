Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Россияне потеряли еще 12 танков и 52 артсистемы.

По состоянию на утро 21 февраля ВСУ уничтожили 864 860 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1280 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 864 860 (+1280) человек,

танков ‒ 10146 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21130 (+18) ед,

артиллерийских систем – 23462 (+52) ед,

РСЗО – 1295 (+4) ед,

средства ПВО ‒ 1080 (+2) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 26156 (+135),

крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 38104 (+143) ед,

специальная техника – 3753 (+1).

Как сообщалось, Le Figaro опубликовало материал о том, что ВСУ начали контратаки, чтобы замедлить наступление РФ. Хотя Россия продолжает наступление на Донбассе, но в последние недели украинские Вооруженные силы начали локализованные контратаки по всей линии фронта.

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