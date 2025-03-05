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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на 5 марта 2025 уничтожено почти 881 тыс. солдат РФ. / Фото: Associated Press

оккупанты потеряли много техники.

По состоянию на утро 5 марта ВСУ уничтожили 880 660солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1250   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 880 660 (+1250) человек,
  • танков ‒ 10256 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21304 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 24087 (+23) ед,
  • РСЗО – 1306 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1094 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 27849 (+108),
  • крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 39512 (+84) ед,
  • специальная техника – 3769 (+1).

Напомним, The Economist оценил последствия остановки помощи от США. Отмечается, что в частности из-за замораживания поставок ракет Patriot многие города могут испытать серьезные разрушения.

 

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