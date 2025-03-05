Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

оккупанты потеряли много техники.
По состоянию на утро 5 марта ВСУ уничтожили 880 660солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 880 660 (+1250) человек,
- танков ‒ 10256 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21304 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 24087 (+23) ед,
- РСЗО – 1306 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1094 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 27849 (+108),
- крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 39512 (+84) ед,
- специальная техника – 3769 (+1).
Напомним, The Economist оценил последствия остановки помощи от США. Отмечается, что в частности из-за замораживания поставок ракет Patriot многие города могут испытать серьезные разрушения.
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