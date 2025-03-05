Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на утро 5 марта ВСУ уничтожили 880 660солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 880 660 (+1250) человек,

танков ‒ 10256 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21304 (+6) ед,

артиллерийских систем – 24087 (+23) ед,

РСЗО – 1306 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1094 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 27849 (+108),

крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 39512 (+84) ед,

специальная техника – 3769 (+1).

Напомним, The Economist оценил последствия остановки помощи от США. Отмечается, что в частности из-за замораживания поставок ракет Patriot многие города могут испытать серьезные разрушения.

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