По состоянию на утро 19 февраля ВСУ уничтожили 882 950 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1150 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 882 950 (+1150) человек,

танков ‒ 10264 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21334 (+23) ед,

артиллерийских систем – 24124 (+16) ед,

РСЗО – 1306 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1096 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 28024 (+95),

крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 39678 (+72) ед,

специальная техника – 3769 (+0).

Как сообщалось, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о критических потерях ВСУ в войне. Ситуация не лучше и в стране агрессорцы.

Залужный не сдержался: «прошелся» по всем! Только послушайте!

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