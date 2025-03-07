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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Фото: Associated Press

Россияне значительно убавилось техники.

По состоянию на утро 19 февраля ВСУ уничтожили 882 950 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1150   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 882 950 (+1150) человек,
  • танков ‒ 10264 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21334 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 24124 (+16) ед,
  • РСЗО – 1306 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1096 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28024 (+95),
  • крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 39678 (+72) ед,
  • специальная техника – 3769 (+0).

Как сообщалось, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о критических потерях ВСУ в войне. Ситуация не лучше и в стране агрессорцы.

Залужный не сдержался: «прошелся» по всем! Только послушайте!

Залужный не сдержался: «прошелся» по всем! Только послушайте!

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