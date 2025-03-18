Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Украинские бойцы успешно уничтожают российскую технику.
По состоянию на утро 18 марта ВСУ уничтожили 897 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1560 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 897 010 (+1560) человек,
- танков ‒ 10352 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21509 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 24640 (+42) ед,
- РСЗО – 1319 (+1) ед,
- средства ПВО — 1107 (+3) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 29616 (+149),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40892 (+107) ед,
- специальная техника ‒ 3780 (+2)
Как сообщалось, Россия может перебросить 60 тысяч военных с Курщины на другое критически важное направление – Покровск.