По состоянию на утро 18 марта ВСУ уничтожили 897 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1560 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 897 010 (+1560) человек,

танков ‒ 10352 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21509 (+20) ед,

артиллерийских систем – 24640 (+42) ед,

РСЗО – 1319 (+1) ед,

средства ПВО — 1107 (+3) ед,

самолетов — 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 29616 (+149),

крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 40892 (+107) ед,

специальная техника ‒ 3780 (+2)

Как сообщалось, Россия может перебросить 60 тысяч военных с Курщины на другое критически важное направление – Покровск.

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