Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Уничтожено более 897 тыс. захватчиков РФ. / Фото: Associated Press

Украинские бойцы успешно уничтожают российскую технику.

По состоянию на утро 18 марта ВСУ уничтожили 897 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1560   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 897 010 (+1560) человек,
  • танков ‒ 10352 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21509 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 24640 (+42) ед,
  • РСЗО – 1319 (+1) ед,
  • средства ПВО — 1107 (+3) ед,
  • самолетов — 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 29616 (+149),
  • крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 40892 (+107) ед,
  • специальная техника ‒ 3780 (+2)

Как сообщалось, Россия может перебросить 60 тысяч военных с Курщины на другое критически важное направление – Покровск.

Читайте также:

Подразделения ВСУ будут отправлять на миссии заграницу!? Это еще что за новый закон!

Подразделения ВСУ будут отправлять на миссии заграницу!? Это еще что за новый закон!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация