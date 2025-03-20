Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Оккупанты потеряли еще 43 артсистемы и 179 БпЛА.

По состоянию на утро 20 марта ВСУ уничтожили 899 470 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1400 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава – около 899470 (+1400) человек,

танков ‒ 10377 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21561 (+38) ед,

артиллерийских систем – 24747 (+43) ед,

РСЗО – 1322 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1110 (+3) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 29895 (+179),

крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 41094 (+91) ед,

специальная техника – 3780 (+0).

Как сообщалось, агрессор РФ заявила, что "сбила" F-16 на Сумщине. Руководитель службы по связям с общественностью Командование ВС ВСУ Юрий Игнат опроверг такие заявления оккупантов.

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