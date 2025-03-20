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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на 20 марта 2025 уничтожено более 899 тыс. русских захватчиков. / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли еще 43 артсистемы и 179 БпЛА.

По состоянию на утро 20 марта ВСУ уничтожили 899 470 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1400   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава – около 899470 (+1400) человек,
  • танков ‒ 10377 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21561 (+38) ед,
  • артиллерийских систем – 24747 (+43) ед,
  • РСЗО – 1322 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 1110 (+3) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 29895 (+179),
  • крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41094 (+91) ед,
  • специальная техника – 3780 (+0).

Как сообщалось, агрессор РФ заявила, что "сбила" F-16 на Сумщине. Руководитель службы по связям с общественностью Командование ВС ВСУ Юрий Игнат опроверг такие заявления оккупантов.

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