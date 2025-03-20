Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Оккупанты потеряли еще 43 артсистемы и 179 БпЛА.
По состоянию на утро 20 марта ВСУ уничтожили 899 470 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1400 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери России:
- личного состава – около 899470 (+1400) человек,
- танков ‒ 10377 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21561 (+38) ед,
- артиллерийских систем – 24747 (+43) ед,
- РСЗО – 1322 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1110 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 29895 (+179),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 41094 (+91) ед,
- специальная техника – 3780 (+0).
Как сообщалось, агрессор РФ заявила, что "сбила" F-16 на Сумщине. Руководитель службы по связям с общественностью Командование ВС ВСУ Юрий Игнат опроверг такие заявления оккупантов.