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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Уничтожено около 909 тыс. солдат РФ. / Фото: Associated Press

ОКкупанты потеряли много техники.

По состоянию на утро 20 марта ВСУ уничтожили 908 890 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 908 890 (+1670) человек,
  • танков ‒ 10438 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21701 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 25265 (+58) ед,
  • РСЗО – 1343 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 1118 (+1) ед,
  • самолетов — 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30926 (+108),
  • крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 42070 (+169) ед,
  • специальная техника – 3787 (+1).

Как сообщалось, в Белгородской области ликвидировали российскую пропагандистку Анну Прокофьеву. Она была военкором "Первого канала".

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