По состоянию на утро 20 марта ВСУ уничтожили 908 890 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 908 890 (+1670) человек,

танков ‒ 10438 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21701 (+16) ед,

артиллерийских систем – 25265 (+58) ед,

РСЗО – 1343 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1118 (+1) ед,

самолетов — 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 30926 (+108),

крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 42070 (+169) ед,

специальная техника – 3787 (+1).

Как сообщалось, в Белгородской области ликвидировали российскую пропагандистку Анну Прокофьеву. Она была военкором "Первого канала".

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