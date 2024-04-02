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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

По состоянию на 2 апреля 2024 уничтожено более 443,6 тыс. захватчиков. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 12 танков и 30 артсистем.

По состоянию на утро 2 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 443 660 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 780 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 443 660 (+780) человек,
  • танков — 6998 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 13350 (+29) ед,
  • артиллерийских систем — 11112 (+30) ед,
  • РСЗО — 1023 (+0) ед,
  • средства ПВО — 744 (+0) ед,
  • самолетов — 347 (+0) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8779 (+22),
  • крылатые ракеты — 2058 (+1),
  • корабли /катера — 26 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14783 (+31) ед,
  • специальная техника – 1832 (+6).

Как сообщалось, в Пентагоне заявляют, что Северная Корея продолжает поставлять оружие России. Речь идет о поставках различных вооружений.

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