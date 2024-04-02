Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Россияне потеряли еще 12 танков и 30 артсистем.
По состоянию на утро 2 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 443 660 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 780 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 443 660 (+780) человек,
- танков — 6998 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 13350 (+29) ед,
- артиллерийских систем — 11112 (+30) ед,
- РСЗО — 1023 (+0) ед,
- средства ПВО — 744 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8779 (+22),
- крылатые ракеты — 2058 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14783 (+31) ед,
- специальная техника – 1832 (+6).
Как сообщалось, в Пентагоне заявляют, что Северная Корея продолжает поставлять оружие России. Речь идет о поставках различных вооружений.