Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Россияне потеряли еще 12 танков и 30 артсистем.

По состоянию на утро 2 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 443 660 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 780 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 443 660 (+780) человек,

танков — 6998 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 13350 (+29) ед,

артиллерийских систем — 11112 (+30) ед,

РСЗО — 1023 (+0) ед,

средства ПВО — 744 (+0) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8779 (+22),

крылатые ракеты — 2058 (+1),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 14783 (+31) ед,

специальная техника – 1832 (+6).

Как сообщалось, в Пентагоне заявляют, что Северная Корея продолжает поставлять оружие России. Речь идет о поставках различных вооружений.

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