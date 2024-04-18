Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

По состоянию на утро 18 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 456 960 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 910 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 456 960 (+910) человек,

танков — 7196 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 13835 (+8) ед,

артиллерийских систем — 11637 (+13) ед,

РСЗО — 1046 (+0) ед,

средства ПВО — 760 (+0) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9284 (+5),

крылатые ракеты – 2093 (+0),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 15618 (+31) ед,

специальная техника – 1915 (+5).

Как сообщалось, начались 785 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ . В Донецкой области оккупанты пытаются улучшить свое положение и выбить ВСУ из рубежей. За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений.

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