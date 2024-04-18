Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Россияне потеряли еще 13 артсистем.
По состоянию на утро 18 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 456 960 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 910 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 456 960 (+910) человек,
- танков — 7196 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 13835 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 11637 (+13) ед,
- РСЗО — 1046 (+0) ед,
- средства ПВО — 760 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9284 (+5),
- крылатые ракеты – 2093 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15618 (+31) ед,
- специальная техника – 1915 (+5).
Как сообщалось, начались 785 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ . В Донецкой области оккупанты пытаются улучшить свое положение и выбить ВСУ из рубежей. За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений.
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