Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Враг потерял еще один самолет.

По состоянию на утро 20 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 458 580 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 750 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 458 580 (+750) человек,

танков — 7213 (+8) ед,

боевых бронированных машин 13873 (+21) ед,

артиллерийских систем — 11678 (+20) ед,

РСЗО — 1046 (+0) ед,

средства ПВО — 763 (+1) ед,

самолетов — 348 (+1) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9341 (+30),

крылатые ракеты — 2109 (+13),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 15717 (+46) ед,

специальная техника – 1918 (+3).

Как сообщалось, ночью 19 апреля над Ставропольским краем РФ упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Он был сбит украинскими защитниками с помощью ЗРК С-200.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео : ЭТО КОМБО! ВСУ сбили российский Ту-22М3, выпустивший ракеты по Украине!

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