Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Россияне потеряли еще 32 БПЛА и два средства ПВО.

По состоянию на утро 24 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 461 940 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 880 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 461 940 (+880) человек,

танков — 7242 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 13928 (+12) ед,

артиллерийских систем — 11808 (+43) ед,

РСЗО — 1048 (+2) ед,

средства ПВО — 771 (+2) ед,

самолетов — 348 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9439 (+32),

крылатые ракеты – 2117 (+0),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 15892 (+47) ед,

специальная техника – 1944 (+8).

Напомним, руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов рассказал, как сменилась армия РФ с начала полномасштабной войны. В частности, по его словам, в РФ почти не осталось контрактников с нормальным "боевым" опытом.

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