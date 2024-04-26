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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

По состоянию на 26 апреля 2024 уничтожено почти 463 тысячи российских солдат. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 31 артсистему и одну крылатую ракету.

По состоянию на утро 25 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 463 930 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 463 930 (+950) человек,
  • танков — 7262 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 13957 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 11867 (+31) ед,
  • РСЗО — 1049 (+0) ед,
  • средства ПВО — 772 (+0) ед,
  • самолетов — 348 (+0) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 9461 (+12),
  • крылатые ракеты — 2119 (+1),
  • корабли /катера — 26 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 15984 (+35) ед,
  • специальная техника – 1962 (+16).

Напомним, в ВСУ сообщили, что Россия несет больше потерь на Восточном направлении. Там противник теряет как живую силу, так и легкобронированную технику.

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