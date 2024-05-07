Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Враг потерял еще 25 танков и 37 артсистем.
По состоянию на утро 7 мая 2024 года ВСУ уничтожили 476 460 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 476 460 (+1160) человек,
- танков — 7405 (+25) ед,
- боевых бронированных машин — 14227 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 12287 (+37) ед,
- РСЗО — 1057 (+0) ед,
- средства ПВО — 792 (+1) ед,
- самолетов — 349 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9717 (+34),
- крылатые ракеты — 2149 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16509 (+32) ед,
- специальная техника – 2017 (+9).
Как сообщалось в возведении Генштаба, ВСУ сдерживают российскую армию в Донецкой области. Силы обороны отразили ряд атак на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений.