Враг потерял еще 25 танков и 37 артсистем.

По состоянию на утро 7 мая 2024 года ВСУ уничтожили 476 460 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 476 460 (+1160) человек,

танков — 7405 (+25) ед,

боевых бронированных машин — 14227 (+14) ед,

артиллерийских систем — 12287 (+37) ед,

РСЗО — 1057 (+0) ед,

средства ПВО — 792 (+1) ед,

самолетов — 349 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9717 (+34),

крылатые ракеты — 2149 (+1),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 16509 (+32) ед,

специальная техника – 2017 (+9).

Как сообщалось в возведении Генштаба, ВСУ сдерживают российскую армию в Донецкой области. Силы обороны отразили ряд атак на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений.

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