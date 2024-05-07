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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

По состоянию на 7 мая 2024 уничтожено более 476 тыс. окупантов. / Фото: Associated Press

Враг потерял еще 25 танков и 37 артсистем.

По состоянию на утро 7 мая 2024 года ВСУ уничтожили 476 460 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 476 460 (+1160) человек,
  • танков — 7405 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин — 14227 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 12287 (+37) ед,
  • РСЗО — 1057 (+0) ед,
  • средства ПВО — 792 (+1) ед,
  • самолетов — 349 (+0) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9717 (+34),
  • крылатые ракеты — 2149 (+1),
  • корабли /катера — 26 (+0) ед,
  • подлодки — - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16509 (+32) ед,
  • специальная техника – 2017 (+9).

Как сообщалось в возведении Генштаба, ВСУ сдерживают российскую армию в Донецкой области. Силы обороны отразили ряд атак на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений.

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