Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Россияне потеряли 11 танков и одно средство ПВО.
По состоянию на утро 14 мая 2024 года ВСУ уничтожили 485 430 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1400 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 485 430 (+1400) человек,
- танков — 7496 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 14460 (+43) ед,
- артиллерийских систем — 12515 (+28) ед,
- РСЗО — 1070 (+0) ед,
- средства ПВО — 798 (+1) ед,
- самолетов — 351 (+1) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9985 (+49),
- крылатые ракеты – 2197 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки -1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16907 (+29) ед,
- специальная техника – 2054 (+6).
Напомним, секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что на северо-восточной границе было сосредоточено около 50 тысяч российских военных. Пока значительная часть из них задействована в наступлении на Харьковщину.
Читайте также: