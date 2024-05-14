Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

По состоянию на утро 14 мая 2024 года ВСУ уничтожили 485 430 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1400 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 485 430 (+1400) человек,

танков — 7496 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 14460 (+43) ед,

артиллерийских систем — 12515 (+28) ед,

РСЗО — 1070 (+0) ед,

средства ПВО — 798 (+1) ед,

самолетов — 351 (+1) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9985 (+49),

крылатые ракеты – 2197 (+0),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки -1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 16907 (+29) ед,

специальная техника – 2054 (+6).

Напомним, секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что на северо-восточной границе было сосредоточено около 50 тысяч российских военных. Пока значительная часть из них задействована в наступлении на Харьковщину.

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