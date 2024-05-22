Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Враг потерял еще шесть танков и одно средство ПВО.

По состоянию на утро 22 мая 2024 года ВСУ уничтожили 496 370 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 496 370 (+1300) человек,

танков — 7611 (+6) ед,

боевых бронированных машин — 14721 (+22) ед,

артиллерийских систем — 12820 (+41) ед,

РСЗО — 1077 (+0) ед,

средства ПВО — 812 (+1) ед,

самолетов — 354 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 10346 (+56),

крылатые ракеты — 2208 (+1),

корабли /катера — 27 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 17442 (+59) ед,

специальная техника – 2090 (+5).

Как сообщалось, "Атеш" заявил о безумных потерях РФ на Харьковщине. Утраты убитыми и ранеными в отдельных подразделениях неприятеля составляют до 70% личного состава. Некоторые из них вообще потеряли боеспособность.

Читайте также: