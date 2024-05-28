Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Россияне потеряли еще 21 танк и около полусотни артсистем.

По состоянию на утро 28 мая 2024 года ВСУ уничтожили 503 800 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 14600 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 503 800 (+1460) человек,

танков — 7692 (+21) ед,

боевых бронированных машин -14858 (+40) ед,

артиллерийских систем — 13029 (+48) ед,

РСЗО — 1085 (+1) ед,

средства ПВО — 815 (+0) ед,

самолетов — 357 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 10482 (+15),

крылатые ракеты — 2221 (+0),

корабли /катера — 27 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 17740 (+46) ед,

специальная техника – 2122 (+4).

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал потери РФ во время наступления в Харьковской области. По его словам, соотношение потерь: один украинец к восьми оккупантам.

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