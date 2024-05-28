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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

По состоянию на 28 мая 2024 года уничтожено почти 504 тысячи российских солдат / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 21 танк и около полусотни артсистем.

По состоянию на утро 28 мая 2024 года ВСУ уничтожили 503 800 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 14600 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 503 800 (+1460) человек,
  • танков — 7692 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин -14858 (+40) ед,
  • артиллерийских систем — 13029 (+48) ед,
  • РСЗО — 1085 (+1) ед,
  • средства ПВО — 815 (+0) ед,
  • самолетов — 357 (+0) ед,
  • вертолетов — 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 10482 (+15),
  • крылатые ракеты — 2221 (+0),
  • корабли /катера — 27 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 17740 (+46) ед,
  • специальная техника – 2122 (+4).

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал потери РФ во время наступления в Харьковской области. По его словам, соотношение потерь: один украинец к восьми оккупантам.

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