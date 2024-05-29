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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

По состоянию на 29 мая 2024 уничтожено более 505 тыс. российских солдат. / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли еще 28 дронов и 37 артсистем.

По состоянию на утро 29 мая 2024 года ВСУ уничтожили  505 100 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 505 100 (+1300) человек,
  • танков — 7700 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 14891 (+33) ед,
  • артиллерийских систем — 13066 (+37) ед,
  • РСЗО — 1087 (+2) ед,
  • средства ПВО — 815 (+0) ед,
  • самолетов — 357 (+0) ед,
  • вертолетов — 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 10510 (+28),
  • крылатые ракеты — 2222 (+0),
  • корабли /катера — 27 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 17796 (+56) ед,
  • специальная техника – 2142 (+20).

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц делал заявление о потерях армии РФ на войне против Украины. По его словам, войско врага ежемесячно теряет 24 тысячи солдат.

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