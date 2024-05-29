Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Оккупанты потеряли еще 28 дронов и 37 артсистем.
По состоянию на утро 29 мая 2024 года ВСУ уничтожили 505 100 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 505 100 (+1300) человек,
- танков — 7700 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 14891 (+33) ед,
- артиллерийских систем — 13066 (+37) ед,
- РСЗО — 1087 (+2) ед,
- средства ПВО — 815 (+0) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10510 (+28),
- крылатые ракеты — 2222 (+0),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17796 (+56) ед,
- специальная техника – 2142 (+20).
Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц делал заявление о потерях армии РФ на войне против Украины. По его словам, войско врага ежемесячно теряет 24 тысячи солдат.