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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

По состоянию на 5 июня 2024 уничтожено почти 514 тыс. окупантов. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли 40 артсистем.

По состоянию на утро 5 июня 2024 года ВСУ уничтожили 513 700 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1280 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 513 700 (+1280) человек,
  • танков — 7806 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 15036 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 13385 (+40) ед,
  • РСЗО — 1092 (+0) ед,
  • средства ПВО — 830 (+3) ед,
  • самолетов — 357 (+0) ед,
  • вертолетов — 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10805 (+39),
  • крылатые ракеты — 2270 (+2),
  • корабли /катера — 27 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 18297 (+69) ед,
  • специальная техника – 2223 (+12).

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что потери армии РФ в мае побили все рекорды – это 38 940 человек.

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