Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Россияне потеряли 40 артсистем.
По состоянию на утро 5 июня 2024 года ВСУ уничтожили 513 700 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1280 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 513 700 (+1280) человек,
- танков — 7806 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 15036 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 13385 (+40) ед,
- РСЗО — 1092 (+0) ед,
- средства ПВО — 830 (+3) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10805 (+39),
- крылатые ракеты — 2270 (+2),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18297 (+69) ед,
- специальная техника – 2223 (+12).
Напомним, военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что потери армии РФ в мае побили все рекорды – это 38 940 человек.