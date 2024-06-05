Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

По состоянию на утро 5 июня 2024 года ВСУ уничтожили 513 700 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1280 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 513 700 (+1280) человек,

танков — 7806 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 15036 (+16) ед,

артиллерийских систем — 13385 (+40) ед,

РСЗО — 1092 (+0) ед,

средства ПВО — 830 (+3) ед,

самолетов — 357 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10805 (+39),

крылатые ракеты — 2270 (+2),

корабли /катера — 27 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 18297 (+69) ед,

специальная техника – 2223 (+12).

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что потери армии РФ в мае побили все рекорды – это 38 940 человек.

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