Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Захватчики потеряли еще один корабль.

По состоянию на утро 7 июня 2024 года ВСУ уничтожили 516 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1080 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 516 080 (+1080) человек,

танков — 7834 (+6) ед,

боевых бронированных машин — 15096 (+20) ед,

артиллерийских систем — 13497 (+64) ед,

РСЗО — 1095 (+0) ед,

средства ПВО — 833 (+2) ед,

самолетов — 357 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 10886 (+40),

крылатые ракеты — 2270 (+0),

корабли /катера — 28 (+1) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 18416 (+56) ед,

специальная техника – 2238 (+8).

Как сообщалось, диктатор РФ Владимир Путин случайно проболтался о потерях РФ в войне. В частности, он предположил, что около 5 тысяч российских военнослужащих погибают во время боевых действий в Украине ежемесячно.

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