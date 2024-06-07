Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

По состоянию на 5 июня 2024 уничтожено более 516 тыс. российских оккупантов. / Фото: gettyimages.com

Захватчики потеряли еще один корабль.

По состоянию на утро 7 июня 2024 года ВСУ уничтожили 516 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1080 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 516 080 (+1080) человек,
  • танков — 7834 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 15096 (+20) ед,
  • артиллерийских систем — 13497 (+64) ед,
  • РСЗО — 1095 (+0) ед,
  • средства ПВО — 833 (+2) ед,
  • самолетов — 357 (+0) ед,
  • вертолетов — 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 10886 (+40),
  • крылатые ракеты — 2270 (+0),
  • корабли /катера — 28 (+1) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 18416 (+56) ед,
  • специальная техника – 2238 (+8).

Как сообщалось, диктатор РФ Владимир Путин случайно проболтался о потерях РФ в войне. В частности, он предположил, что около 5 тысяч российских военнослужащих погибают во время боевых действий в Украине ежемесячно.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация