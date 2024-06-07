Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Захватчики потеряли еще один корабль.
По состоянию на утро 7 июня 2024 года ВСУ уничтожили 516 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1080 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 516 080 (+1080) человек,
- танков — 7834 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 15096 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 13497 (+64) ед,
- РСЗО — 1095 (+0) ед,
- средства ПВО — 833 (+2) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10886 (+40),
- крылатые ракеты — 2270 (+0),
- корабли /катера — 28 (+1) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18416 (+56) ед,
- специальная техника – 2238 (+8).
Как сообщалось, диктатор РФ Владимир Путин случайно проболтался о потерях РФ в войне. В частности, он предположил, что около 5 тысяч российских военнослужащих погибают во время боевых действий в Украине ежемесячно.
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