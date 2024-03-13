Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов за сутки

Россияне потеряли еще пять танков и 20 боевых машин.

По состоянию на утро 13 марта 2024 года ВСУ уничтожили 426 870 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 426 870 (+980) человек,

танков — 6752 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 12921 (+20) ед,

артиллерийских систем — 10554 (+32) ед,

РСЗО — 1017 (+1) ед,

средства ПВО — 715 (+2) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 8205 (+22),

крылатые ракеты — 1919 (+1),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 13932 (+62) ед,

специальная техника – 1699 (+8).

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 12 марта, ВСУ отразили десятки атак оккупантов на разных участках фронта. Кроме того, Силы обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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