Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных окrупантов в сутки

Враг потерял две крылатые ракеты.
По состоянию на утро 22 апреля 2024 г. ВСУ уничтожили 460 260 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 730 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:
- личного состава – около 460 260 (+730) человек,
- танков — 7236 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 13904 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 11736 (+17) ед,
- РСЗО — 1046 (+0) ед,
- средства ПВО — 768 (+1) ед,
- самолетов — 348 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9384 (+5),
- крылатые ракеты — 2117 (+2),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15812 (+27) ед,
- специальная техника – 1934 (+8).
Как сообщалось, потери РФ на фронте растут. По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, мобилизационного ресурса в России хватает лишь для того, чтобы восполнить потери, значительно возросшие в последнее время.