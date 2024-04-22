Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных окrупантов в сутки

По состоянию на утро 22 апреля 2024 г. ВСУ уничтожили 460 260 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 730 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава – около 460 260 (+730) человек,

танков — 7236 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 13904 (+8) ед,

артиллерийских систем — 11736 (+17) ед,

РСЗО — 1046 (+0) ед,

средства ПВО — 768 (+1) ед,

самолетов — 348 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9384 (+5),

крылатые ракеты — 2117 (+2),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 15812 (+27) ед,

специальная техника – 1934 (+8).

Как сообщалось, потери РФ на фронте растут. По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, мобилизационного ресурса в России хватает лишь для того, чтобы восполнить потери, значительно возросшие в последнее время.

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