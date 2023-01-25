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Потери армии РФ перевалили за 123 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 910 россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Потери армии РФ перевалили за 123 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 910 россиян

Фото: Associated Press

Уничтожены девять вражеских танков.

С 24 февраля 2022 по 25 января 2023 Вооруженные силы Украины уничтожили 123 080 оккупантов армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано 910   русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава – около 123 080 (+910) человек ликвидировано,
  • танков — 3161 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 6307 (+23) ед,
  • артиллерийских систем — 2154 (+6) ед,
  • РСЗО — 450 (+2) ед,
  • средства ПВО — 220 (+0) ед,
  • самолетов — 290 (+1) ед,
  • вертолетов — 281 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5),
  • крылатые ракеты – 749 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4967 (+23) ед,
  • специальная техника – 194 (+0).

Напомним, начались 336 сутки российского широкомасштабного вторжения. Враг, понеся многочисленные потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

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Дата публикации
Просмотры
2454
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