Потери армии РФ перевалили за 123 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 910 россиян

С 24 февраля 2022 по 25 января 2023 Вооруженные силы Украины уничтожили 123 080 оккупантов армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано 910 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

личного состава – около 123 080 (+910) человек ликвидировано,

танков — 3161 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 6307 (+23) ед,

артиллерийских систем — 2154 (+6) ед,

РСЗО — 450 (+2) ед,

средства ПВО — 220 (+0) ед,

самолетов — 290 (+1) ед,

вертолетов — 281 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5),

крылатые ракеты – 749 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4967 (+23) ед,

специальная техника – 194 (+0).

Напомним, начались 336 сутки российского широкомасштабного вторжения. Враг, понеся многочисленные потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

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