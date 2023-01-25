Потери армии РФ перевалили за 123 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 910 россиян

Уничтожены девять вражеских танков.
С 24 февраля 2022 по 25 января 2023 Вооруженные силы Украины уничтожили 123 080 оккупантов армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано 910 русских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
- личного состава – около 123 080 (+910) человек ликвидировано,
- танков — 3161 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 6307 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 2154 (+6) ед,
- РСЗО — 450 (+2) ед,
- средства ПВО — 220 (+0) ед,
- самолетов — 290 (+1) ед,
- вертолетов — 281 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5),
- крылатые ракеты – 749 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4967 (+23) ед,
- специальная техника – 194 (+0).
Напомним, начались 336 сутки российского широкомасштабного вторжения. Враг, понеся многочисленные потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.
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