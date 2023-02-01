Потери армии РФ перевалили за 128 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 920 россиян

Уничтожены висис вражеских танков.
С 24 февраля 2022-го по 1 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 128 420 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 920 русских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
- личного состава — около 128 420 (+920) человек ликвидировано,
- танков — 3209 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6382 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2207 (+10) ед,
- РСЗО — 458 (+4) ед,
- средства ПВО — 221 (+0) ед,
- самолетов — 293 (+0) ед,
- вертолетов — 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0),
- крылатые ракеты – 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5061 (+13) ед,
- специальная техника – 200 (+0).
Напомним, 1 февраля начались 343 сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки, 31 января, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и Прасковьевка Донецкой области.
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