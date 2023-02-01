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Потери армии РФ перевалили за 128 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 920 россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери армии РФ перевалили за 128 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 920 россиян

Фото: Associated Press

Уничтожены висис вражеских танков.

С 24 февраля 2022-го по 1 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 128 420 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 920   русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава — около 128 420 (+920) человек ликвидировано,
  • танков — 3209 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6382 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 2207 (+10) ед,
  • РСЗО — 458 (+4) ед,
  • средства ПВО — 221 (+0) ед,
  • самолетов — 293 (+0) ед,
  • вертолетов — 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5061 (+13) ед,
  • специальная техника – 200 (+0).

Напомним, 1 февраля начались 343 сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки, 31 января, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и Прасковьевка Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
1074
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