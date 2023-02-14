Потери армии РФ перевалили за 139 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 740 солдат

Уничтожены два самолета врага.
С 24 февраля 2022-го по 14 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 139 080 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 740 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- личного состава – около 139 080 (+740) человек ликвидировано,
- танков — 3286 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 6500 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2299 (+9) ед,
- РСЗО — 466 (+1) ед,
- средства ПВО — 234 (+0) ед,
- самолетов — 298 (+2) ед,
- вертолетов — 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+4),
- крылатые ракеты – 857 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5155 (+5) ед,
- специальная техника – 218 (+1).
Напомним, 14 февраля начались 356 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия агрессорки России продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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