Потери армии РФ перевалили за 139 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 740 солдат

С 24 февраля 2022-го по 14 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 139 080 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 740 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личного состава – около 139 080 (+740) человек ликвидировано,

танков — 3286 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 6500 (+8) ед,

артиллерийских систем — 2299 (+9) ед,

РСЗО — 466 (+1) ед,

средства ПВО — 234 (+0) ед,

самолетов — 298 (+2) ед,

вертолетов — 286 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+4),

крылатые ракеты – 857 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5155 (+5) ед,

специальная техника – 218 (+1).

Напомним, 14 февраля начались 356 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия агрессорки России продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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