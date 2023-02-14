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Потери армии РФ перевалили за 139 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 740 солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1417
Время на прочтение
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Потери армии РФ перевалили за 139 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 740 солдат

Фото: Associated Press

Уничтожены два самолета врага.

С 24 февраля 2022-го по 14 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 139 080 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 740 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личного состава – около 139 080 (+740) человек ликвидировано,
  • танков — 3286 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 6500 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2299 (+9) ед,
  • РСЗО — 466 (+1) ед,
  • средства ПВО — 234 (+0) ед,
  • самолетов — 298 (+2) ед,
  • вертолетов — 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+4),
  • крылатые ракеты – 857 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5155 (+5) ед,
  • специальная техника – 218 (+1).

Напомним, 14 февраля начались 356 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия агрессорки России продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
1417
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