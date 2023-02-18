Потери армии РФ перевалили за 142 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали более тысячи солдат

С 24 февраля 2022-го по 18 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 142 270 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 1010 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава — около 142 270 (+1010) человек ликвидировано,

танков — 3303 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 6533 (+13) ед,

артиллерийских систем — 2326 (+4) ед,

РСЗО — 469 (+2) ед,

средства ПВО — 243 (+2) ед,

самолетов — 298 (+0) ед,

вертолетов — 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+3),

крылатые ракеты – 871 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5196 (+9) ед,

специальная техника – 223 (+2).

Напомним, начался 360 день российского широкомасштабного вторжения. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Читайте также:

Анализ карты от Александра Коваленко: 17 февраля на фронте