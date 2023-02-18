Потери армии РФ перевалили за 142 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали более тысячи солдат

Уничтожены два вражеских средства ПВО.
С 24 февраля 2022-го по 18 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 142 270 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 1010 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава — около 142 270 (+1010) человек ликвидировано,
- танков — 3303 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6533 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 2326 (+4) ед,
- РСЗО — 469 (+2) ед,
- средства ПВО — 243 (+2) ед,
- самолетов — 298 (+0) ед,
- вертолетов — 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+3),
- крылатые ракеты – 871 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5196 (+9) ед,
- специальная техника – 223 (+2).
Напомним, начался 360 день российского широкомасштабного вторжения. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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