Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери армии РФ перевалили за 144 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали еще 760 солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
586
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потери армии РФ перевалили за 144 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали еще 760 солдат

Фото: Associated Press

Уничтожены 10 вражеских танков.

С 24 февраля 2022-го по 21 февраля 2023-го ВСУ уничтожили   144 440 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 760 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 144 440 (+760) человек ликвидировано,
  • танков — 3326 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 6562 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 2338 (+4) ед,
  • РСЗО — 471 (+0) ед,
  • средства ПВО — 243 (+0) ед,
  • самолетов — 299 (+0) ед,
  • вертолетов — 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2023 (+5),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5210 (+1) ед,
  • специальная техника – 226 (+1).

Напомним, 21 февраля начались 363 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия агрессорки России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

Читайте также:

Фронтовые сводки 21 февраля: ситуация на Донбассе крайне тяжелая, россияне наступают на 5 направлениях

Фронтовые сводки 21 февраля: ситуация на Донбассе крайне тяжелая, россияне наступают на 5 направлениях

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
586
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация