Потери армии РФ перевалили за 144 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали еще 760 солдат

Уничтожены 10 вражеских танков.
С 24 февраля 2022-го по 21 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 144 440 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 760 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава — около 144 440 (+760) человек ликвидировано,
- танков — 3326 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 6562 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 2338 (+4) ед,
- РСЗО — 471 (+0) ед,
- средства ПВО — 243 (+0) ед,
- самолетов — 299 (+0) ед,
- вертолетов — 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2023 (+5),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5210 (+1) ед,
- специальная техника – 226 (+1).
Напомним, 21 февраля начались 363 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия агрессорки России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.
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