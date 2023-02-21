Потери армии РФ перевалили за 144 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали еще 760 солдат

С 24 февраля 2022-го по 21 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 144 440 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 760 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава — около 144 440 (+760) человек ликвидировано,

танков — 3326 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 6562 (+9) ед,

артиллерийских систем — 2338 (+4) ед,

РСЗО — 471 (+0) ед,

средства ПВО — 243 (+0) ед,

самолетов — 299 (+0) ед,

вертолетов — 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2023 (+5),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5210 (+1) ед,

специальная техника – 226 (+1).

Напомним, 21 февраля начались 363 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия агрессорки России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

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