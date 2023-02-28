Потери армии РФ перевалили за 149 тысяч: за сутки ликвидировали еще 550 солдат

Уничтожены еще три танка.
С 24 февраля 2022-го по 28 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 149 240 солдат армии РФ. В сутки ликвидировано еще 550 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ ориентировочно составляют:
- личного состава — около 149 240 (+550) человек ликвидировано,
- танков — 3388 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 6630 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 2383 (+3) ед,
- РСЗО — 478 (+3) ед,
- средства ПВО — 247 (+0) ед,
- самолетов — 300 (+0) ед,
- вертолетов — 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2051 (+3),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5252 (+4) ед,
- специальная техника – 230 (+0).
Напомним, за минувшие сутки ВСУ отразили более 60 атак армии агрессорки России в нескольких направлениях. Враг основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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