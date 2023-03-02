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Потери армии РФ перевалили за 150 тысяч: за сутки ликвидировали еще 715 солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Потери армии РФ перевалили за 150 тысяч: за сутки ликвидировали еще 715 солдат

Фото: Associated Press

Уничтожены еще три дрона.

С 24 февраля 2022-го по 2 марта 2023-го ВСУ уничтожили 150 605 солдат армии русской Федерации. За сутки ликвидировано еще 715 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава — около 150 605 (+715) человек ликвидировано,
  • танков — 3397 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6658 (+20) ед,
  • артиллерийских систем — 2398 (+5) ед,
  • РСЗО — 480 (+1) ед,
  • средства ПВО — 247 (+0) ед,
  • самолетов — 300 (+0) ед,
  • вертолетов — 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5264 (+7) ед,
  • специальная техника – 230 (+0).

Напомним, начались 372 вторых сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия агрессора России сосредотачивает основные усилия врага на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 170 атак противника на направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
750
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