Потери армии РФ перевалили за 150 тысяч: за сутки ликвидировали еще 715 солдат

Уничтожены еще три дрона.
С 24 февраля 2022-го по 2 марта 2023-го ВСУ уничтожили 150 605 солдат армии русской Федерации. За сутки ликвидировано еще 715 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
- личного состава — около 150 605 (+715) человек ликвидировано,
- танков — 3397 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6658 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 2398 (+5) ед,
- РСЗО — 480 (+1) ед,
- средства ПВО — 247 (+0) ед,
- самолетов — 300 (+0) ед,
- вертолетов — 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5264 (+7) ед,
- специальная техника – 230 (+0).
Напомним, начались 372 вторых сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия агрессора России сосредотачивает основные усилия врага на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 170 атак противника на направлениях.
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