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Потери армии РФ перевалили за 163 тысячи: уничтожены еще 760 солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Потери армии РФ перевалили за 163 тысячи: уничтожены еще 760 солдат

Фото: Associated Press

Уничтожен еще один вертолет.

С 24 февраля 2022-го по 17 марта 2023-го ВСУ уничтожили 163 320 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 760 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 163 320 (+760) человек ликвидировано,
  • танков — 3506 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6823 (+13) ед,
  • артиллерийских систем — 2552 (+13) ед,
  • РСЗО — 504 (+1) ед,
  • средства ПВО — 265 (+0) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 290 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+0),
  • крылатые ракеты – 907 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5401 (+7) ед,
  • специальная техника – 258 (+1).

Напомним, украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил там более 70 атак.

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Дата публикации
Просмотры
1460
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