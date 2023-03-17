Потери армии РФ перевалили за 163 тысячи: уничтожены еще 760 солдат

Уничтожен еще один вертолет.

С 24 февраля 2022-го по 17 марта 2023-го ВСУ уничтожили 163 320 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 760 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава — около 163 320 (+760) человек ликвидировано,

танков — 3506 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 6823 (+13) ед,

артиллерийских систем — 2552 (+13) ед,

РСЗО — 504 (+1) ед,

средства ПВО — 265 (+0) ед,

самолетов — 305 (+0) ед,

вертолетов — 290 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+0),

крылатые ракеты – 907 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5401 (+7) ед,

специальная техника – 258 (+1).

Напомним, украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил там более 70 атак.

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