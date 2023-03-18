Потери армии РФ перевалили за 164 тысячи: за сутки ликвидировано почти 900 солдат

Удалось уничтожить еще пять танков россиян.

С 24 февраля 2022-го по 18 марта 2023-го ВСУ уничтожили 164 200 солдат армии русской Федерации. В сутки ликвидировано еще 880 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 164 200 (+880) человек ликвидировано,

танков — 3511 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 6830 (+7) ед,

артиллерийских систем — 2560 (+8) ед,

РСЗО — 506 (+2) ед,

средства ПВО — 265 (+0) ед,

самолетов — 305 (+0) ед,

вертолетов — 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+14),

крылатые ракеты – 907 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5404 (+3) ед,

специальная техника – 259 (+1).

Напомним, продолжаются 388 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Противник нанес 34 авиационных удара. 11 из них – с применением БПЛА.

Читайте также:

Судебная реформа в Украине: отбор кандидатов в ВККСУ вызвал дискуссии в Высшем совете правосудия