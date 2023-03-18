Потери армии РФ перевалили за 164 тысячи: за сутки ликвидировано почти 900 солдат

Удалось уничтожить еще пять танков россиян.
С 24 февраля 2022-го по 18 марта 2023-го ВСУ уничтожили 164 200 солдат армии русской Федерации. В сутки ликвидировано еще 880 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 164 200 (+880) человек ликвидировано,
- танков — 3511 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6830 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 2560 (+8) ед,
- РСЗО — 506 (+2) ед,
- средства ПВО — 265 (+0) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+14),
- крылатые ракеты – 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5404 (+3) ед,
- специальная техника – 259 (+1).
Напомним, продолжаются 388 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Противник нанес 34 авиационных удара. 11 из них – с применением БПЛА.
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