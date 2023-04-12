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Потери армии РФ перевалили за 180 тысяч: за сутки ликвидировано еще 730 россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Потери армии РФ перевалили за 180 тысяч: за сутки ликвидировано еще 730 россиян

Фото: Associated Press

Уничтожены еще два вражеских дрона.

С 24 февраля 2022-го по 12 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 180 050 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 730 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава – около 180 050 (+730) человек ликвидировано,
  • танков — 3646 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7043 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 2770 (+5) ед,
  • РСЗО — 535 (+0) ед,
  • средства ПВО — 282 (+0) ед,
  • самолетов — 307 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2334 (+2),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5630 (+10) ед,
  • специальная техника – 319 (+3).

Напомним, начались 413 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на предпринимаемых наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 72 атаки противника на указанных направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
1501
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