Потери армии РФ перевалили за 180 тысяч: за сутки ликвидировано еще 730 россиян

Уничтожены еще два вражеских дрона.

С 24 февраля 2022-го по 12 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 180 050 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 730 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

личного состава – около 180 050 (+730) человек ликвидировано,

танков — 3646 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7043 (+5) ед,

артиллерийских систем — 2770 (+5) ед,

РСЗО — 535 (+0) ед,

средства ПВО — 282 (+0) ед,

самолетов — 307 (+0) ед,

вертолетов — 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2334 (+2),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5630 (+10) ед,

специальная техника – 319 (+3).

Напомним, начались 413 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на предпринимаемых наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 72 атаки противника на указанных направлениях.

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