Потери армии РФ перевалили за 180 тысяч: за сутки ликвидировано еще 730 россиян

Уничтожены еще два вражеских дрона.
С 24 февраля 2022-го по 12 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 180 050 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 730 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
- личного состава – около 180 050 (+730) человек ликвидировано,
- танков — 3646 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7043 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 2770 (+5) ед,
- РСЗО — 535 (+0) ед,
- средства ПВО — 282 (+0) ед,
- самолетов — 307 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2334 (+2),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5630 (+10) ед,
- специальная техника – 319 (+3).
Напомним, начались 413 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на предпринимаемых наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 72 атаки противника на указанных направлениях.
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