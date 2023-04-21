Потери армии РФ перевалили за 185 тысяч: за сутки уничтожены еще 630 солдат

ВСУ удалось сбить восемь вражеских дронов.
С 24 февраля 2022-го по 21 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 185 050 солдат армии русской Федерации. За сутки ликвидировано еще 630 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около/ about 185 050 (+630) человек ликвидировано,
- танков — 3668 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7126 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2827 (+2) ед,
- РСЗО — 539 (+0) ед,
- средства ПВО — 285 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2394 (+8),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5713 (+6) ед,
- специальная техника – 334 (+2).
Напомним, ВСУ отразили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.