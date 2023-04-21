Потери армии РФ перевалили за 185 тысяч: за сутки уничтожены еще 630 солдат

С 24 февраля 2022-го по 21 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 185 050 солдат армии русской Федерации. За сутки ликвидировано еще 630 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около/ about 185 050 (+630) человек ликвидировано,

танков — 3668 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 7126 (+6) ед,

артиллерийских систем — 2827 (+2) ед,

РСЗО — 539 (+0) ед,

средства ПВО — 285 (+0) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2394 (+8),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5713 (+6) ед,

специальная техника – 334 (+2).

Напомним, ВСУ отразили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.

Читайте также: