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Потери армии РФ перевалили за 185 тысяч: за сутки уничтожены еще 630 солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери армии РФ перевалили за 185 тысяч: за сутки уничтожены еще 630 солдат

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

ВСУ удалось сбить восемь вражеских дронов.

С 24 февраля 2022-го по 21 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 185 050   солдат армии русской Федерации. За сутки ликвидировано еще 630 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около/ about 185 050 (+630) человек ликвидировано,
  • танков — 3668 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7126 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2827 (+2) ед,
  • РСЗО — 539 (+0) ед,
  • средства ПВО — 285 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2394 (+8),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5713 (+6) ед,
  • специальная техника – 334 (+2).

Напомним, ВСУ отразили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.

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Дата публикации
Просмотры
919
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