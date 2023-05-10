Потери армии РФ перевалили за 196 тысяч: за сутки уничтожены еще 690 солдат

Были сбиты 15 крылатых ракет и шесть дронов.
С 24 февраля 2022-го по 10 мая 2023-го ВСУ уничтожили 196 310 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 690 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 196 310 (+690) человек ликвидировано,
- танков — 3736 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7275 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 3039 (+8) ед,
- РСЗО — 555 (+1) ед,
- средства ПВО — 308 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2624 (+6),
- крылатые ракеты — 970 (+15),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5974 (+5) ед,
- специальная техника – 389 (+1).
Напомним, начались 441 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки противник нанес 23 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг использовал ракеты разных типов, большая их часть была уничтожена защитниками Украины, но, к сожалению, имеем и попадание. В частности, есть "прилеты" 5 ракет С-300 в городах Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка.