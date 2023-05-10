Потери армии РФ перевалили за 196 тысяч: за сутки уничтожены еще 690 солдат

Были сбиты 15 крылатых ракет и шесть дронов.

С 24 февраля 2022-го по 10 мая 2023-го ВСУ уничтожили 196 310 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 690 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 196 310 (+690) человек ликвидировано,

танков — 3736 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7275 (+18) ед,

артиллерийских систем — 3039 (+8) ед,

РСЗО — 555 (+1) ед,

средства ПВО — 308 (+1) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2624 (+6),

крылатые ракеты — 970 (+15),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5974 (+5) ед,

специальная техника – 389 (+1).

Напомним, начались 441 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки противник нанес 23 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг использовал ракеты разных типов, большая их часть была уничтожена защитниками Украины, но, к сожалению, имеем и попадание. В частности, есть "прилеты" 5 ракет С-300 в городах Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка.

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