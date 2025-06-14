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Потери армии РФ по состоянию на 14 июня: Генштаб обновил данные
По состоянию на 14 июня уничтожено более миллиона оккупантов.
По состоянию на утро 14 июня уничтожено 1002690 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 002 690 (+1130) человек,
танков ‒ 10937 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22798 (+7) ед,
артиллерийских систем – 29157 (+52) ед,
РСЗО – 1417 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 1185 (+1) ед,
самолетов – 416 (+0) ед,
вертолетов – 337 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 40586 (+79),
крылатые ракеты ‒ 3337 (+0),
корабли ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 51928 (+107) ед,
специальная техника – 3914 (+0).
Напомним, российские оккупанты потеряли штурмовик Су-25, заявил российский Z-блогер Fighterbomber. Где именно произошел инцидент — на фронте в Украине или России — не сообщается.
Отметим, что 7 июня украинские военные сбили многоцелевой истребитель РФ Су-35 на Курском направлении.