ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1367
Время на прочтение
1 мин

Потери армии РФ по состоянию на 14 июня: Генштаб обновил данные

По состоянию на 14 июня уничтожено более миллиона оккупантов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

По состоянию на 14 июня уничтожено более миллиона оккупантов. / © Associated Press

По состоянию на утро 14 июня уничтожено 1002690 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 002 690 (+1130) человек,

  • танков ‒ 10937 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22798 (+7) ед,

  • артиллерийских систем – 29157 (+52) ед,

  • РСЗО – 1417 (+1) ед,

  • средства ПВО ‒ 1185 (+1) ед,

  • самолетов – 416 (+0) ед,

  • вертолетов – 337 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 40586 (+79),

  • крылатые ракеты ‒ 3337 (+0),

  • корабли ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 51928 (+107) ед,

  • специальная техника – 3914 (+0).

Напомним, российские оккупанты потеряли штурмовик Су-25, заявил российский Z-блогер Fighterbomber. Где именно произошел инцидент — на фронте в Украине или России — не сообщается.

Отметим, что 7 июня украинские военные сбили многоцелевой истребитель РФ Су-35 на Курском направлении.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie