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Потери армии РФ: сколько окупантов попали в пекло за прошедшие сутки
За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных.
По состоянию на утро 15 июня уничтожено 1003860 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 002 690 (+1170) человек,
танков - 10937 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 22804 (+6) ед,
артиллерийских систем - 29190 (+33) ед,
РСЗО - 1418 (+1) ед,
средства ПВО - 1186 (+1) ед,
самолетов - 416 (+0) ед,
вертолетов - 337 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня - 40709 (+123),
крылатые ракеты - 3337 (+0),
корабли - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 52017 (+89) ед,
специальная техника - 3915 (+1).
Напомним, россияне несут колоссальные потери в войне. По данным британской разведки, РФ потеряла более миллиона солдат убитыми и ранеными с начала вторжения на территорию Украины.