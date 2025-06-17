ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
275
Время на прочтение
1 мин

Потери армии РФ по состоянию на 17 июня: Генштаб обновил данные

На поле боя российска армия также активно теряет технику.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

За минувшие сутки уничтожено более тысячи оккупантов РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 17 июня уничтожено 1006120 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 006 120 (+1060) человек,

  • танков ‒ 10940 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22814 (+3) ед,

  • артиллерийских систем – 29228 (+20) ед,

  • РСЗО – 1419 (+1) ед,

  • средства ПВО ‒ 1187 (+0) ед,

  • самолетов – 416 (+0) ед,

  • вертолетов – 337 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 40981 (+177),

  • крылатые ракеты ‒ 3346 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 52175 (+79) ед,

  • специальная техника – 3916 (+0).

Напомним, The Washington Post оценил подлинную цену российского наступления. Так, по данным издания, с начала 2024 года Россия потеряла около 1200 бронемашин, 3200 боевых машин пехоты и 1900 танков. Потери российской техники на фронте сейчас превышают украинские в 2-5 раз.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie