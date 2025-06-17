Потери армии РФ по состоянию на 17 июня: Генштаб обновил данные

За минувшие сутки уничтожено более тысячи оккупантов РФ. / © Associated Press

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По состоянию на утро 17 июня уничтожено 1006120 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 1 006 120 (+1060) человек,

танков ‒ 10940 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22814 (+3) ед,

артиллерийских систем – 29228 (+20) ед,

РСЗО – 1419 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1187 (+0) ед,

самолетов – 416 (+0) ед,

вертолетов – 337 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 40981 (+177),

крылатые ракеты ‒ 3346 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 52175 (+79) ед,

специальная техника – 3916 (+0).

Напомним, The Washington Post оценил подлинную цену российского наступления. Так, по данным издания, с начала 2024 года Россия потеряла около 1200 бронемашин, 3200 боевых машин пехоты и 1900 танков. Потери российской техники на фронте сейчас превышают украинские в 2-5 раз.

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Дата публикации 15:08, 16.06.25 Количество просмотров 4 РФ вернула Украине еще 1245 тел погибших!