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Потери армии РФ по состоянию на 17 июня: Генштаб обновил данные
На поле боя российска армия также активно теряет технику.
По состоянию на утро 17 июня уничтожено 1006120 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 006 120 (+1060) человек,
танков ‒ 10940 (+1) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22814 (+3) ед,
артиллерийских систем – 29228 (+20) ед,
РСЗО – 1419 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 1187 (+0) ед,
самолетов – 416 (+0) ед,
вертолетов – 337 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 40981 (+177),
крылатые ракеты ‒ 3346 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 52175 (+79) ед,
специальная техника – 3916 (+0).
Напомним, The Washington Post оценил подлинную цену российского наступления. Так, по данным издания, с начала 2024 года Россия потеряла около 1200 бронемашин, 3200 боевых машин пехоты и 1900 танков. Потери российской техники на фронте сейчас превышают украинские в 2-5 раз.