Потери армии РФ приближаются к 126 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 800 россиян

Уничтожен один вражеский вертолет.
С 24 февраля 2022-го по 28 января 2023-го Вооруженные силы Украины уничтожили 125 510 оккупантов армии агрессора Российской Федерации. За сутки ликвидировано 800 русских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
- личного состава — около 125 510 (+800) человек ликвидировано,
- танков — 3189 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 6344 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2188 (+8) ед,
- РСЗО — 453 (+1) ед,
- средства ПВО — 221 (+0) ед,
- самолетов — 293 (+1) ед,
- вертолетов — 284 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+6),
- крылатые ракеты – 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5027 (+26) ед,
- специальная техника – 199 (+0).
Напомним, начались 339 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия РФ продолжает вести наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Подразделения Сил обороны отразили ряд атак оккупантов. Зокема, возле Белогоровки Луганской области, а также Бахмута, Водяного, Угледара Донецкой области.
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