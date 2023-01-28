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Потери армии РФ приближаются к 126 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 800 россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1379
Время на прочтение
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Потери армии РФ приближаются к 126 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 800 россиян

Фото: gettyimages.com

Уничтожен один вражеский вертолет.

С 24 февраля 2022-го по 28 января 2023-го Вооруженные силы Украины уничтожили 125 510 оккупантов армии агрессора Российской Федерации. За сутки ликвидировано 800 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава — около 125 510 (+800) человек ликвидировано,
  • танков — 3189 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 6344 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 2188 (+8) ед,
  • РСЗО — 453 (+1) ед,
  • средства ПВО — 221 (+0) ед,
  • самолетов — 293 (+1) ед,
  • вертолетов — 284 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+6),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5027 (+26) ед,
  • специальная техника – 199 (+0).

Напомним, начались 339 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия РФ продолжает вести наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Подразделения Сил обороны отразили ряд атак оккупантов. Зокема, возле Белогоровки Луганской области, а также Бахмута, Водяного, Угледара Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
1379
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