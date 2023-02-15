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Потери армии РФ приближаются к 140 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 690 солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери армии РФ приближаются к 140 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 690 солдат

Фото: Associated Press

Уничтожены 4 танка врага.

С 24 февраля 2022-го по 15 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 139 770 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 690 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • около139 770 (+690) человек ликвидировано,
  • танков — 3290 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 6507 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 2303 (+4) ед,
  • РСЗО — 466 (+0) ед,
  • средства ПВО — 236 (+2) ед,
  • самолетов — 298 (+0) ед,
  • вертолетов — 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0),
  • крылатые ракеты – 857 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5161 (+6) ед,
  • специальная техника – 219 (+1).

Напомним, 15 февраля начались 357 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия агрессорки России пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
2227
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