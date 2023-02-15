Потери армии РФ приближаются к 140 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 690 солдат

Уничтожены 4 танка врага.
С 24 февраля 2022-го по 15 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 139 770 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 690 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
- около139 770 (+690) человек ликвидировано,
- танков — 3290 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 6507 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 2303 (+4) ед,
- РСЗО — 466 (+0) ед,
- средства ПВО — 236 (+2) ед,
- самолетов — 298 (+0) ед,
- вертолетов — 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0),
- крылатые ракеты – 857 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5161 (+6) ед,
- специальная техника – 219 (+1).
Напомним, 15 февраля начались 357 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия агрессорки России пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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