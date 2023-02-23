Потери армии РФ приближаются к 146 тысячам: за сутки ликвидировали еще 790 солдат

С 24 февраля 2022-го по 22 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 145 850 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 790 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ ориентировочно составляют:

личного состава – около 145 850 (+790) человек ликвидировано,

танков — 3350 (+16) ед,

боевых бронированных машин — 6593 (+24) ед,

артиллерийских систем — 2352 (+7) ед,

РСЗО — 471 (+0) ед,

средства ПВО — 244 (+1) ед,

самолетов — 299 (+0) ед,

вертолетов — 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2029 (+3),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5215 (+3) ед,

специальная техника – 228 (+2).

Напомним, за прошедшие сутки, 22 февраля, украинские защитники отбили около 90 атак противника. В то же время оккупанты провалили наступление на двух направлениях. Враг основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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