Потери армии РФ приближаются к 165 тысячам: ликвидировано еще 710 солдат

С 24 февраля 2022-го по 18 марта 2023-го ВСУ уничтожили 164910 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 710 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава — около 164 910 (+710) человек ликвидировано,

танков — 3532 (+21) ед,

боевых бронированных машин — 6853 (+23) ед,

артиллерийских систем — 2568 (+8) ед,

РСЗО — 507 (+1) ед,

средства ПВО — 268 (+3) ед,

самолетов — 305 (+0) ед,

вертолетов — 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+0),

крылатые ракеты – 907 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5408 (+4) ед,

специальная техника – 262 (+3).

Напомним, начались 389-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

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