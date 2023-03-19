Потери армии РФ приближаются к 165 тысячам: ликвидировано еще 710 солдат

За сутки уничтожен 21 вражеский танк.
С 24 февраля 2022-го по 18 марта 2023-го ВСУ уничтожили 164910 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 710 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава — около 164 910 (+710) человек ликвидировано,
- танков — 3532 (+21) ед,
- боевых бронированных машин — 6853 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 2568 (+8) ед,
- РСЗО — 507 (+1) ед,
- средства ПВО — 268 (+3) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+0),
- крылатые ракеты – 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5408 (+4) ед,
- специальная техника – 262 (+3).
Напомним, начались 389-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.
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