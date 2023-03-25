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Потери армии РФ приближаются к 170 тысячам: ликвидировано еще 720 россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Потери армии РФ приближаются к 170 тысячам: ликвидировано еще 720 россиян

Фото: Associated Press

Уничтожен еще один вражеский вертолет.

С 24 февраля 2022-го по 25 марта 2023-го ВСУ уничтожили 169 890 солдат армии РФ. За сутки ликвидировано еще 720 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 169 890 (+720) человек ликвидировано,
  • танков — 3580 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 6932 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 2623 (+7) ед,
  • РСЗО — 520 (+9) ед,
  • средства ПВО — 276 (+0) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2214 (+6),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5483 (+19) ед,
  • специальная техника – 279 (+2).

Напомним, начались 395 сутки российского полномасштабного вторжения.   Армия России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. ВСУ отразили на них 59 атак противника.

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Дата публикации
Просмотры
844
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