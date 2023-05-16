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Потери армии РФ приближаются к 200 тысячам: Генштаб обновил данные

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери армии РФ приближаются к 200 тысячам: Генштаб обновил данные

За минувшие сутки, 15 мая, ликвидировано еще 520 военных армий РФ. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще 12 вражеских дронов.

С 24 февраля 2022 года по 16 мая 2023 года ВСУ уничтожили 199 980 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 520 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 199 980 (+520) человек ликвидировано,
  • танков — 3762 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7348 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 3150 (+13) ед,
  • РСЗО — 562 (+0) ед,
  • средства ПВО — 316 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2732 (+12),
  • крылатые ракеты – 973 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6048 (+14) ед,
  • специальная техника – 410 (+3).

Напомним, начались 447 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

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Дата публикации
Просмотры
3107
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