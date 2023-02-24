Потери армии РФ составляют почти 147 тысяч: за сутки ликвидировали еще 970 солдат

Уничтожены еще три ПВО.

С 24 февраля 2022-го по 24 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 14820 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 970 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ ориентировочно составляют:

личного состава – около 146 820 (+970) человек ликвидировано,

танков — 3363 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 6600 (+7) ед,

артиллерийских систем — 2363 (+11) ед,

РСЗО — 474 (+3) ед,

средства ПВО — 247 (+3) ед,

самолетов — 299 (+0) ед,

вертолетов — 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5224 (+9) ед,

специальная техника – 229 (+1).

Напомним, основные усилия Россия сейчас сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях.

Читайте также:

Карта воздушных тревог на утро 24 февраля: угроза Никополю