Потери армии РФ составляют почти 147 тысяч: за сутки ликвидировали еще 970 солдат

Уничтожены еще три ПВО.
С 24 февраля 2022-го по 24 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 14820 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 970 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ ориентировочно составляют:
- личного состава – около 146 820 (+970) человек ликвидировано,
- танков — 3363 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 6600 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 2363 (+11) ед,
- РСЗО — 474 (+3) ед,
- средства ПВО — 247 (+3) ед,
- самолетов — 299 (+0) ед,
- вертолетов — 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5224 (+9) ед,
- специальная техника – 229 (+1).
Напомним, основные усилия Россия сейчас сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях.
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