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Потери армии РФ составляют почти 147 тысяч: за сутки ликвидировали еще 970 солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Потери армии РФ составляют почти 147 тысяч: за сутки ликвидировали еще 970 солдат

Фото: Associated Press

Уничтожены еще три ПВО.

С 24 февраля 2022-го по 24 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 14820 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 970 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 146 820 (+970) человек ликвидировано,
  • танков — 3363 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин — 6600 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 2363 (+11) ед,
  • РСЗО — 474 (+3) ед,
  • средства ПВО — 247 (+3) ед,
  • самолетов — 299 (+0) ед,
  • вертолетов — 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5224 (+9) ед,
  • специальная техника – 229 (+1).

Напомним, основные усилия Россия сейчас сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
2933
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