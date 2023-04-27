Потери армии РФ составляют почти 189 тысяч: сколько россиян ликвидировано в сутки

Удалось уничтожить 21 вражеский дрон.
С 24 февраля 2022-го по 27 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 188 920 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 510 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
- личного состава — около 188 920 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 3694 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7178 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 2887 (+10) ед,
- РСЗО/MLRS – 542 (+3) ед,
- средства ПВО — 293 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2461 (+21),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5805 (+13) ед,
- специальная техника – 352 (+0).
Напомним, начались 428 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.