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Потери армии РФ составляют почти 189 тысяч: сколько россиян ликвидировано в сутки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери армии РФ составляют почти 189 тысяч: сколько россиян ликвидировано в сутки

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Удалось уничтожить 21 вражеский дрон.

С 24 февраля 2022-го по 27 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 188 920 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 510 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава — около 188 920 (+510) человек ликвидировано,
  • танков — 3694 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7178 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 2887 (+10) ед,
  • РСЗО/MLRS – 542 (+3) ед,
  • средства ПВО — 293 (+1) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2461 (+21),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5805 (+13) ед,
  • специальная техника – 352 (+0).

Напомним, начались 428 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

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Дата публикации
Просмотры
1390
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