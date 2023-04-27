Потери армии РФ составляют почти 189 тысяч: сколько россиян ликвидировано в сутки

С 24 февраля 2022-го по 27 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 188 920 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 510 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

личного состава — около 188 920 (+510) человек ликвидировано,

танков — 3694 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7178 (+16) ед,

артиллерийских систем — 2887 (+10) ед,

РСЗО/MLRS – 542 (+3) ед,

средства ПВО — 293 (+1) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2461 (+21),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5805 (+13) ед,

специальная техника – 352 (+0).

Напомним, начались 428 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

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