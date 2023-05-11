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Потери армии РФ составляют почти 197 тысяч: Генштаб обновил данные

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери армии РФ составляют почти 197 тысяч: Генштаб обновил данные

За минувшие сутки, 10 мая, ликвидировано еще 610 окупантов. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще три вражеских дрона и два средства ПВО.

С 24 февраля 2022-го по 11 мая 2023-го ВСУ уничтожили 196 920 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава — около 196 920 (+610) человек ликвидировано,
  • танков — 3740 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7287 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 3053 (+14) ед,
  • РСЗО — 557 (+2) ед,
  • средства ПВО — 310 (+2) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2627 (+3),
  • крылатые ракеты — 970 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5984 (+10) ед,
  • специальная техника – 391 (+2).

Напомним, начались 442 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражены 39 вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

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Дата публикации
Просмотры
476
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