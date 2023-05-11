Потери армии РФ составляют почти 197 тысяч: Генштаб обновил данные

Уничтожены еще три вражеских дрона и два средства ПВО.
С 24 февраля 2022-го по 11 мая 2023-го ВСУ уничтожили 196 920 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
- личного состава — около 196 920 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 3740 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7287 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3053 (+14) ед,
- РСЗО — 557 (+2) ед,
- средства ПВО — 310 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2627 (+3),
- крылатые ракеты — 970 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5984 (+10) ед,
- специальная техника – 391 (+2).
Напомним, начались 442 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражены 39 вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.